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Госдума продлила гаражную амнистию до 2031 года

Госдума продлила гаражную амнистию до 2031 года

Государственная дума приняла решение о продлении закона о так называемой «гаражной амнистии». Срок действия упрощенного порядка регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними увеличен на пять лет — до сентября 2031 года.

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