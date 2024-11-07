США выделят Украине военную помощь на 6 миллиардов долларов

Соединенные Штаты располагают примерно 6 миллиардами долларов, выделенных на военную помощь Украине. Эти средства планируют использовать до момента, когда в январе свои полномочия начнет выполнять новая администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, заявила зампредставитель Пентагона Сабрина Сингх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии