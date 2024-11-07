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США выделят Украине военную помощь на 6 миллиардов долларов

США выделят Украине военную помощь на 6 миллиардов долларов

Соединенные Штаты располагают примерно 6 миллиардами долларов, выделенных на военную помощь Украине. Эти средства планируют использовать до момента, когда в январе свои полномочия начнет выполнять новая администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, заявила зампредставитель Пентагона Сабрина Сингх.

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