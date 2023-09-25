В Грузии рассказали о причинах создания движения «Антимайдан»

До конца года Евросоюз может отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата, что будет использовано как повод для организации переворота в Грузии, в связи с чем было решено создать беспартийную платформу «Антимайдан», 25 сентября лидер партии «Консервативное движение/Альт-Инфо» Георгий Кардава на пресс-конференции.