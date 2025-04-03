Михаил Шеремет: Главное из заявлений Дмитриева по итогам переговоров с представителями администрации Трампа:

Главное из заявлений Дмитриева по итогам переговоров с представителями администрации Трампа:Администрация Трампа настроена созидательно и ведет себя в диалоге с РФ уважительно;Значимый прогресс достигнут по договоренности о прекращении огня на Украине;РФ и США обсуждают восстановление прямого … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии