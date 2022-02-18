Народный музей о Великой Отечественной откроют под Гатчиной к маю

Первые экспонаты учреждению предоставили жители блокадного Ленинграда. В центре патриотического воспитания «Чкалов парк» в поселке Сиверский под Гатчиной откроют выставку атрибутов военного времени, экспонаты для которой предоставят местные жители.
Первые экспонаты учреждению предоставили жители блокадного Ленинграда. В центре патриотического воспитания «Чкалов парк» в поселке Сиверский под Гатчиной откроют выставку атрибутов военного времени, экспонаты для которой предоставят местные жители.
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