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Народный музей о Великой Отечественной откроют под Гатчиной к маю

Первые экспонаты учреждению предоставили жители блокадного Ленинграда. В центре патриотического воспитания «Чкалов парк» в поселке Сиверский под Гатчиной откроют выставку атрибутов военного времени, экспонаты для которой предоставят местные жители.

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