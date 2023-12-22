Петербургского бизнесмена подозревают в организации заказного убийства в Турции: его уже сажали за убийство семьи

В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена, которого подозревают в организации заказного убийства. Ранее он уже был приговорен к 23 годам за заказное убийство, где расстреляли и зарубили топором предпринимателя, жену и двоих детей.
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