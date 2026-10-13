🤖В Крыму назвали самые востребованные научные направления среди школьников Исполнительный директор Детской общественной организации «Малая академия наук школьников Крыма «Искатель» Марина Кичижиева отметила, что безусловными лидерами сейчас являются робототехника и компьютерные науки.
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