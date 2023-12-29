Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Да пусть ДОХНУТ, как ХОХЛЫ и не жалко!!!! И на кой нам эти НЕДРУГИ!!!!!!!! СМЕРТЬ мировому ЗЛУ и ПРЕДАТЕЛЯМ!Казахов прорвало ...
  • александр павлов
    Лолита, а почемубы не смотаться со всей этой шоблой на СВО к ребятам и потусоваться с ними вместе. И ребятам было бы ...Уволить всех орга...
  • Валерий Холодок
    Да, еще посмотрите на электронные энергетические уровни, выраженные в орбиталях атома и сравните с размещением частот...Настоящие ошибки ...

«Не надо орденов, я паспорт получил»: как живёт прифронтовая Херсонская область

«Не надо орденов, я паспорт получил»: как живёт прифронтовая Херсонская область

Паспорт с двуглавым орлом они получили не по рождению, а выбрали Россию в дни, когда другие колебались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Читать эти строки  без  слёз  невозможно  ...   Вы  тронули  за  сердце.  Да, мы  воссоединились  с вами  и  мы  теперь  единое  целое.  Много ещё работы  надо делать, решать, но главное  -  мы  единое  целое и нам жить, растить , учить детей, внуков.  Будем надеяться  на лучшее и переживём  всё плохое. ХЕРСОН  с  нами !
Ответить
15 час.
Галина Светлая
Вот истинно  Русские люди!Они вызывают   глубокое уважение, молодцы.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх