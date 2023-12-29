Паспорт с двуглавым орлом они получили не по рождению, а выбрали Россию в дни, когда другие колебались.
«Не надо орденов, я паспорт получил»: как живёт прифронтовая Херсонская область
Комментарии
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Алина Белова
Читать эти строки без слёз невозможно ... Вы тронули за сердце. Да, мы воссоединились с вами и мы теперь единое целое. Много ещё работы надо делать, решать, но главное - мы единое целое и нам жить, растить , учить детей, внуков. Будем надеяться на лучшее и переживём всё плохое. ХЕРСОН с нами !
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15 час.
Галина Светлая
Вот истинно Русские люди!Они вызывают глубокое уважение, молодцы.
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12 час.
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