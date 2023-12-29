«Не надо орденов, я паспорт получил»: как живёт прифронтовая Херсонская область

Алина Белова

Читать эти строки без слёз невозможно ... Вы тронули за сердце. Да, мы воссоединились с вами и мы теперь единое целое. Много ещё работы надо делать, решать, но главное - мы единое целое и нам жить, растить , учить детей, внуков. Будем надеяться на лучшее и переживём всё плохое. ХЕРСОН с нами !