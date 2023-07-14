На семи улицах Рязани отключат горячую воду 17 июля

Ограничения связаны с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения. С 17 по 28 июля ресурса не будет по следующим адресам: улица Интернациональная, дома №№15в (детская стоматологическая поликлиника), 27 (школа №69), 5а, 5б, 5в, 5г, 5е, 10а, 11а, 11б, 11в, а также №№11а корпус 1, 11а корпус 2, 13а, 13б, 13в, 13г, 15а, 15б, 15в и №№16а, 16б, 16в, 22а, 24, 24 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 27 корпус 4; улица Бирюзова, дома №№29а (детский сад №153), 31а (детский сад №158), 29, 29 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 31, 31 корпус 1; улица Станкозаводская, дома №№32, 32 корпус 1, 32 корпус 2.