Роман Носиков Фото © Telegram / Хочу сказать. Ларина. О признаниях беглой Ксении Лариной* – обозреватель «Абзаца» Роман Носиков Заслуженная русофобка из конюшни «Эха Москвы»** внезапно заговорила про российское подрастающее поколение.
Учит школу: зачем иноагенты тянутся к нашим детям
Комментарии
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Владимир Соловьев
Поганят нашу землю ларины, а Сталина до сих пор нет!
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5 час.
Владимир Ломакин
А в чём она расходится с нынешней властью, вешающей доски маннергеймам и цитирующей фашиста Ильина? Одинаковые.
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3 час.
Сергей Кептицин
В Раменском стоит двухэтажка, на ней написано: "ЧАСТНАЯ ШКОЛА". Как-то нет времени - чего там учат и кому?
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2 час.
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