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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захар Трофимов: «За чемпионат Европы поставлю себе троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо»

Российский синхронист Захар Трофимов подвел итоги выступления на чемпионате Европы-2026 в Париже.  На турнире он завоевал две бронзовые медали: в соло в технической программе и технической программе смешанных дуэтов с Алиной Румянцевой.

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