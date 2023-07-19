Елена Маркосян: Ночная атака по портам Одессы, Николаева и Очакова: фактическое закрытие зерновой сделки или удар возмездия?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Появились новости о том, что ночной удар по портовой инфраструктуре Одессы, Николаева и Очакова — это, якобы, и есть удар возмездия за Крымский мост.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Появились новости о том, что ночной удар по портовой инфраструктуре Одессы, Николаева и Очакова — это, якобы, и есть удар возмездия за Крымский мост.
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