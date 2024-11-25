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Новое ЧП с "Суперджетом": За несколько часов до беды в Анталье ещё один борт подал сигнал об аварийной посадке в Красноярске - Baza

Новое ЧП с "Суперджетом": За несколько часов до беды в Анталье ещё один борт подал сигнал об аварийной посадке в Красноярске - Baza

Telegram-канал Baza сообщил о том, что за несколько часов до ЧП в аэропорту Антальи с загоревшимся "Суперджетом" авиакомпании "Азимут", другой её борт, тоже "Суперджет" подал сигнал об аварийной посадке в Красноярске.

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