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Военное обозрение

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«Январский гром». Как немецкую 18-ю армию отбросили от Ленинграда

«Январский гром». Как немецкую 18-ю армию отбросили от Ленинграда

80 лет назад, 14 января 1944 года, началась Ленинградско-Новгородская стратегическая операция. Замёрзшие леса, реки и болота под Ленинградом потряс первый из «десяти сталинских ударов».

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