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Индия продолжает увеличивать добычу угля

Индия продолжает увеличивать добычу угля Согласно данным правительства Индии, в июне добыча угля составила 84,63 млн тонн, что на 14,5% больше, чем в июне прошлого года.

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