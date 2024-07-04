Индия продолжает увеличивать добычу угля Согласно данным правительства Индии, в июне добыча угля составила 84,63 млн тонн, что на 14,5% больше, чем в июне прошлого года.
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Индия продолжает увеличивать добычу угля Согласно данным правительства Индии, в июне добыча угля составила 84,63 млн тонн, что на 14,5% больше, чем в июне прошлого года.
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