Следите за родными, чтобы они не попали в беду (ВИДЕО)

Следите за родными, чтобы они не попали в беду. Жертвами преступников все чаще становятся пенсионеры, будьте внимательны к окружающим… СМИ нашли и поговорили с таксистом, который на днях спас русскую бабушку от телефонных мошенников.
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