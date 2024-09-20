Владимир Путин присвоил педагогу из Красноборска звание «Мать-героиня»

О присвоении Татьяне Кобылиной почетного звания в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области— Татьяна Владимировна вместе с супругом Валентином Ивановичем, который служит настоятелем сельского Свято-Троицкого храма, воспитывают 11 детей.
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