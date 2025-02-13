Психотерапевт Крашкина объяснила, как научиться управлять злостью

Важно начать с осознания появления такого настроения Управление злостью начинается с осознания ее появления, рассказала в интервью РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
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