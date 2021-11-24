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Госдума рассмотрит вопрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

В четверг Госдума рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. На прошлой неделе Генпрокуратура направила в палату представление о лишении неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, его заподозрили в незаконной охоте .

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