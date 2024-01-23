«Меня убрали»: уволенный Соседов рассказал о «подковерной борьбе» на НТВ

Журналист ничего не мог поделать с закулисными интригами на канале Публика до сих пор просит руководство НТВ вернуть на передачу "За гранью" в качестве телеведущего Сергея Соседова, который был неожиданного уволен без всяких объяснений причин еще в конце прошлого года.