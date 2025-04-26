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Закон, порядок, государство

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Расчеты ударных БпЛА «Молния-2» 51-й ОА уничтожают технику и личный состав ВСУ на Красноармейском направлении

Расчеты ударных БпЛА «Молния-2» 51-й ОА уничтожают технику и личный состав ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы ударных и разведывательных БпЛА успешно выявляют пункты временной дислокации украинских подразделений, позиций артиллерии, замаскированной техники ВСУ и маршрутов подвоза боеприпасов.

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