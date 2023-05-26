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Лукерья Комарница Гречишница: что можно и нельзя делать 26 мая

Лукерья Комарница Гречишница: что можно и нельзя делать 26 мая

Православные христиане 26 мая вспоминают двух Гликерий — Ираклийскую и Новгородскую. Одну причислили к святым за преданность вере, смирение и долготерпение, вторую — после чудесных исцелений, начавшихся со дня перенесения ее останков в церковь.

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