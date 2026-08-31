Губернатор Ямала Артюхов анонсировал открытие «огромной» нефтяной провинции с мировым значением

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов анонсировал постановку на баланс новой нефтяной провинции в 2027 году, запасы которой в десятки раз превышают открытое в феврале «Газпром нефтью» месторождение с геологическими ресурсами в 55 млн тонн.
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