Губернатор Ямала Артюхов анонсировал открытие «огромной» нефтяной провинции с мировым значением

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов анонсировал постановку на баланс новой нефтяной провинции в 2027 году, запасы которой в десятки раз превышают открытое в феврале «Газпром нефтью» месторождение с геологическими ресурсами в 55 млн тонн.