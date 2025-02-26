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В рубрике «Ноябрьск в деталях» памятник под названием «Хлеб нашей памяти»

В рубрике «Ноябрьск в деталях» памятник под названием «Хлеб нашей памяти»

Такие монументы были установлены и торжественно открыты в одиннадцати городах России. В Тамбовской области в городе Рассказово, в Смоленской области в Десногорске, в Ишиме и в восьми городах Ямала: Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Лабытнанги, Губкинском, Надыме, Муравленко и в Ноябрьске.

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