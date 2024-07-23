Кургинян: республиканцы желают развала России не меньше демократов

Стереотип о том, что России удастся выстроить диалог с республиканцами, так как они, в отличие от совсем античеловеческих демократов, еще сохранили связь с консервативными ценностями, являет ошибочным, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 13 июля в интервью телеканалу БелТА.
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