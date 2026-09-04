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Царьград

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Кобяков: Долг США достиг 40 триллионов, Европа потратится на Украину

Кобяков: Долг США достиг 40 триллионов, Европа потратится на Украину

Антон Кобяков, советник президента России, на Восточном экономическом форуме заявил, что Европу и США ожидает долговой кризис.

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