В США заявили о бесполезности поставок оружия Киеву

Поставки оружия Украине бесполезны, поскольку все западные вооружения нейтрализуются армией России. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
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