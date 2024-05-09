Важнейшей стратегической задачей является историческое просвещение нашего общества, нашего государства и укрепление народной идентичности, цитирует Telegram-канал "WarGonzo" слова русского философа Александра Дугина.
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