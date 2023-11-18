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Закон и Порядок

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«Невеста тоже стреляла»: раскрыты детали скандальной таджикской свадьбы в Подмосковье

«Невеста тоже стреляла»: раскрыты детали скандальной таджикской свадьбы в Подмосковье

Андрей Молодые и их друзья стреляли не единожды – и после выхода из ЗАГСа, и по дороге в кафе. На видеокадрах, распространенных в соцсетях, во время выстрелов слышны испуганные крики людей, для которых эти звуки стали полной неожиданностью.

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