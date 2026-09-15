Семин о Дзюбе: «Он не нужен, раз клубы не реагируют. Предложений нет – не видят в нем помощника, значит. Хотя Артем повлиял на то, что «Локо» остался в высшем дивизионе»

Бывший главный тренер « Локомотива » и сборной России Юрий Семин высказался об Артем Дзюбе . 38-летний форвард остается без клуба после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.
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