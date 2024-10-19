Число пострадавших в Кирсанове увеличилось

В Кирсанове Тамбовской области при взрыве бытового газа пострадали девять человек. Двое доставлены в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей, семеро — в районную больницу.
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