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Число пострадавших в Кирсанове увеличилось

В Кирсанове Тамбовской области при взрыве бытового газа пострадали девять человек. Двое доставлены в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей, семеро — в районную больницу.

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