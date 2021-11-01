США готовы способствовать появлению предприятий тайваньских компаний за пределами острова

Дипломатический представитель США на Тайване Сандра Аудкёрк (Sandra Oudkirk) выразила уверенность американских властей в необходимости сохранения стабильности и мира в регионе для обеспечения непрерывных поставок полупроводниковых компонентов.
Дипломатический представитель США на Тайване Сандра Аудкёрк (Sandra Oudkirk) выразила уверенность американских властей в необходимости сохранения стабильности и мира в регионе для обеспечения непрерывных поставок полупроводниковых компонентов.
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