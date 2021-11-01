Мировое обозрение

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США готовы способствовать появлению предприятий тайваньских компаний за пределами острова

США готовы способствовать появлению предприятий тайваньских компаний за пределами острова

Дипломатический представитель США на Тайване Сандра Аудкёрк (Sandra Oudkirk) выразила уверенность американских властей в необходимости сохранения стабильности и мира в регионе для обеспечения непрерывных поставок полупроводниковых компонентов.

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