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Аргументы и Факты

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Генетик Северинов прокомментировал споры вокруг души зачатых при ЭКО детей

Генетик Северинов прокомментировал споры вокруг души зачатых при ЭКО детей

Дети, зачатые при помощи ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых естественным способом, заявил в интервью «360» генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

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