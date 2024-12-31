Звезды, ставшие родителями в 2024 году: самые яркие моменты

Использованы материалы: Global Look Press/Billy Bennight/AdMedia , Instagram*/ elon_musk_58953, Instagram*/satikazanova Уходящий 2024 год стал по-настоящему особенным для многих звездных пар – они стали родителями.
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