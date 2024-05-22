Пентагон обвинил Россию в запуске противоспутникового оружия

Ранее США и их союзники заблокировали в СБ ООН инициативу запрета размещения оружия в космосе.Россия якобы запустила на околоземную орбиту аппарат, предназначенный для уничтожения других спутников – с таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.