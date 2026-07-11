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Царьград

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Пловец Спиридонов назвал необычный способ избежать утопления

Пловец Спиридонов назвал необычный способ избежать утопления

Андрей Спиридонов, пловец-экстремал, поделился научным методом борьбы с паникой при утоплении. Укус собственного пальца или языка на фоне роста утоплений в Азербайджане может помочь сохранить ясность мышления и выжить.

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