Захарова ответила на претензии Бербок к поведению Лаврова на СМИД ОБСЕ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках СМИД ОБСЕ якобы появляется лишь на тех заседаниях, на которых выступает сам, а не для того, чтобы слушать других.
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