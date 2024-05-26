Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

Последний звонок прозвучал для 76 выпуска воспитанников Екатеринбургского СВУ

Последний звонок прозвучал для 76 выпуска воспитанников Екатеринбургского СВУ

В рамках мероприятия, отличившимся в ходе учебного года суворовцам, вручили стипендию Правящего Архиерея Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх