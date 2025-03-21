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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду после поражения от Дании: «У нас есть 90 минут, чтобы изменить ситуацию. Выложимся до конца, Португалия!»

Сборная Португалии уступила Дании в первом четвертьфинале Лиги наций (0:1). Ответная встреча пройдет 23 марта в Португалии.

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