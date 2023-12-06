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На Россию посыпались яйца: Запад ударил с неожиданной стороны

На Россию посыпались яйца: Запад ударил с неожиданной стороны

Эмигранты плачут о том, что в России всё хорошо, и ищут способ доказать русским людям, что на самом деле всё плохо.

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Комментарии
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Николай Жариков
Менталитет у западников.Если народу сделать плохо народ попрет на власть(у них это так и происходит).ЕСЛИ русскому народу сделать плохо он попрет на тех кто сделал плохо.Здесь они пролетели крупно.Своими санкциями они нас наоборот сплотили
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18 час.
павел верхотуров
Благосостояние, к сожалению, ухудшается. Смотрел юмористический ролик, где пенсионерка молила бога о не повышении пенсии.
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14 час.
Зоя
процесс повышения цен был ,есть и будет всегда и во всех странах,живем не при социализме ,а при так называемом капитализме по-русски... Это закон рынка... Поэтому ни к чему рвать волосы и голосить по-старинке ни к чему... Мы,народ,это понимаем,пока  у нас  нормально в России. Путин В,В, единственно нормальный президент за все годы существования России... Не будет Путина,будет такой же Путин!!! Россия специфическая страна,поэтому мы хорошо знаем,что нам нужно,а что нет!!!!1Ментальность русского - это и запад ,и восток,симбиоз!!!!!!
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18 мин.

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