На Россию посыпались яйца: Запад ударил с неожиданной стороны

Менталитет у западников.Если народу сделать плохо народ попрет на власть(у них это так и происходит).ЕСЛИ русскому народу сделать плохо он попрет на тех кто сделал плохо.Здесь они пролетели крупно.Своими санкциями они нас наоборот сплотили

Зоя

процесс повышения цен был ,есть и будет всегда и во всех странах,живем не при социализме ,а при так называемом капитализме по-русски... Это закон рынка... Поэтому ни к чему рвать волосы и голосить по-старинке ни к чему... Мы,народ,это понимаем,пока у нас нормально в России. Путин В,В, единственно нормальный президент за все годы существования России... Не будет Путина,будет такой же Путин!!! Россия специфическая страна,поэтому мы хорошо знаем,что нам нужно,а что нет!!!!1Ментальность русского - это и запад ,и восток,симбиоз!!!!!!