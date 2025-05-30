Макс Ферстаппен получил допуск к участию в гонках GT

Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен на машине Ferrari 296 GT3 команды Emil Frey Racing провёл «тайные» тесты на «Нордшляйфе», в которых он участвовал под псевдонимом Франц Херманн.