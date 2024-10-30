Турция решила помочь России. Что известно?

Россия столкнулась с проблемой нехватки сливочного масла. В последнее время спрос на данный товар вырос, местные производители увеличили свои мощности, но этого недостаточно для поддержания растущего спроса.
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