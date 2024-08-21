Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе 💡💡💡 21 августа с 9:00 до 16:00 отключение электроэнергии в x.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе 💡💡💡 21 августа с 9:00 до 16:00 отключение электроэнергии в x.