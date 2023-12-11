Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    да что тут сиськи то мятьЦирконы уже окруж...
  • Валерий Денисов
    Может и давно уже зиждется на образовании (на мозга) и комфортных условиях для научных (IT- разработок). Если бы они ...Процветание Израи...
  • Александр Каблучко
    Бизнес и ничего личного, СВО сколько раз сдали. Там тоже бизнес. Ведь никто не читал трудов Ленина, там все четко, чт...США готовятся к о...

Сивков объяснил возвращение в Россию либералов

Сивков объяснил возвращение в Россию либералов

Доктор военных наук Константин Сивков объяснил цель возвращения уехавших из России либералов. «Не надо думать, что на свете происходят какие-то чудеса, когда вдруг ни с того ни с сего все сбежавшие за границу в начале СВО российские либералы начинают возвращаться назад», говорит эксперт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх