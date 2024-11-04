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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов сделал дубль в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой. У защитника 3+3 в 10 играх

Защитник «Каролины» признан первой звездой матча чемпионата НХЛ. Россиянин набрал 6-е (3+3) очко в текущем сезоне, всего он провел 10 игр.

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