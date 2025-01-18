Шон Мерфи сделал максимум (147) и вышел в финал

Чемпион Шон Мерфи реализовал максимальный брейк в 147 очков и одержал победу над Марком Алленом в полуфинале на турнире Masters 2025 в Лондоне, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Все Видео турнира Голосования по турниру Шон Мерфи в третий раз выходит в финал в Лондоне.