Казахстану грозит засуха, и в адрес Москвы уже слышатся не просьбы, а требования дать питьевую воду казахскому народу

y yumashev У вас всё как по Талмуду. Однажды мне один еврейский доктор сказал, что если человек заболел и умрёт, то так было угодно. По-вашему: "естественный отбор".

Natalija Osminina Я не знаю, что по ВАШЕМУ естественный отбор, я знаю, что это за НАУЧНЫЙ термин. Талмудом не интересуюсь. Только НАУКОЙ. Поэтому и книги пишу научно-ппулярные, на тему синтеза всех наук.