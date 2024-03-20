Приближается лето, и снова из Казахстана в адрес России звучат, заметьте, не просьбы, а требования «напоить бедных казахов» пресной водой.
Казахстану грозит засуха, и в адрес Москвы уже слышатся не просьбы, а требования дать питьевую воду казахскому народу
Комментарии
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yumashev
У вас всё как по Талмуду. Однажды мне один еврейский доктор сказал, что если человек заболел и умрёт, то так было угодно. По-вашему: "естественный отбор".
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23 мин.
Natalija Osminina
Я не знаю, что по ВАШЕМУ естественный отбор, я знаю, что это за НАУЧНЫЙ термин. Талмудом не интересуюсь. Только НАУКОЙ. Поэтому и книги пишу научно-ппулярные, на тему синтеза всех наук.
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20 мин.
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yumashev
Всё зависит от людей и через людей приходит, в т.ч. и развитие наук. Поэтому в массе, на людей религии воздействуют во многом сильнее, чем квантовая физика или топология пространств. Как утверждают, Спарта исчезла, потому что слабых младенцев кидали в пропасть, а среди них могли быть и те таланты, которые могли бы сохранить Спарту. Естественный отбор с ориентацию на физическое здоровье не дал выжить умнейшим.
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3 мин.
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