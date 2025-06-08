РИА Новости/Кирилл Зыков Украина не хочет принимать тела боевиков ВСУ, чтобы в стране не было волнений и чтобы киевский режим и дальше мог продолжать воровать деньги, заявил в беседе с РЕН ТВ директор Русско-Арабского культурного центра в Санкт-Петербурге и представитель телеканала Al Mayadeen Мусаллам Шеайто.