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Память о McDonald's довольно быстро уходит из умов россиян

Память о McDonald's довольно быстро уходит из умов россиян

﻿﻿Память о McDonald's быстро исчезает из сознания россиян. Более того, похоже, пришедший ему на смену бренд «Вкусно-и точка» планирует завоевать потребителей не только точными копиями известных блюд, но и новинками собственной разработки.

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