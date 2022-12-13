Память о McDonald's довольно быстро уходит из умов россиян

Память о McDonald's быстро исчезает из сознания россиян. Более того, похоже, пришедший ему на смену бренд «Вкусно-и точка» планирует завоевать потребителей не только точными копиями известных блюд, но и новинками собственной разработки.
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