Астраханский суд обязал мэрию покрыть стоимость ремонта авто после встречи с дорожной ямой

Суд оценил ущерб в двести тысяч рублей Арбитражный суд Астраханской области полностью удовлетворил иск индивидуального предпринимателя к городскому управлению дорожного хозяйства и транспорта о возмещении ущерба от ДТП.
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